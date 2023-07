Cantor Salgadinho reclama de sua participação no programa de Eliana e leva invertida de coordenadora: Editaram minhas falas

24/07/2023 | 13:11



Fogo no parquinho! Salgadinho participou do programa de Eliana, exibido no último domingo, dia 23, mas não gostou nadinha do resultado. Isso porque ele teve o tempo de aparição cortada. Sendo assim, o cantor usou as redes sociais para reclamar, mas acabou recebendo invertida de uma das pessoas responsáveis pela direção do programa.

Editaram minha fala no programa da Eliana do SBT e foi deselegante. Não me tirem de casa para cometerem esse desrespeito, por favor, escreveu no Instagram.

Em seguida, Fabiane Gomes, coordenadora musical do programa, respondeu:

Desculpa, mas você entende de TV e sabe que existe tempo de arte. Com isso, infelizmente, temos que cortar muita coisa do programa! Triste fiquei eu com a sua reação! Te recebemos com o maior amor e respeito como sempre iremos te receber!

Sem se dar por convencido, Salgadinho rebateu o comentário da coordenadora:

Falei coisas importantes para mim e para o samba, e vocês poderiam ter falado no dia. Não foi uma fala longa, eu encurtaria a fala. Para mim, é falta de respeito cortar e não avisar. Eu não sou artista da sua produção, conversar é sempre bom, porque sempre estaremos na linha do respeito, Fabi.

E a treta não parou por aí. Fabiane voltou a responder o artista:

Como vamos falar para você o que a gente não sabia que você falaria? Pode ter certeza que para a gente é triste ter que cortar várias coisas, mas é o que temos que fazer por causa do tempo de arte. Mas pode ter certeza que não é nada pessoal, nada com você e nunca com nenhum convidado, mas é o que tem que ser feito. Também não gostamos, mas temos que fazer, você entende?

E o cantor disparou:

Sinceramente me causou profunda tristeza.

Eita!