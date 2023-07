Fã faz gesto obsceno durante show de Léo Santana e cantor não gosta da situação: Respeita minha esposa!

24/07/2023 | 13:10



Só de cá, só de boa, posturado e calmo. As vezes nem tão calmo assim, até porque os fãs acabam passando do limite em alguns pontos e Léo Santana, dono do hit estourado Posturado e Calmo, passou por um perrengue desses recentemente.

Pois é, o cantor estava se apresentando em um show e acabou interrompendo a apresentação para pedir respeito a sua esposa, Lore Improta. O que aconteceu foi que Léo Santana ficou bem incomodado com um gesto de uma fã e decidiu colocar um ponto final da brincadeira.

Vale citar que o GG da Bahia chama algumas pessoas no palco para participarem do desafio da música que está em alta e essa mulher subiu ao palco para participar. Durante a vez dela, a fã fez alguns gestos como se estivesse simulando sexo oral, e Léo não gostou nada disso.

- Parou, ai já é falta de respeito. Eu sou casado, respeita minha esposa, por favor.

Em seguida, o cantor agradeceu a participação da fã e pediu para que ela se retirasse do palco convocando em seguida outra pessoa.