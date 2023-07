A cidade em festa. Celebra o centenário da imigração. Era 1977. A oposição no poder.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/07/2023 | 07:45



Reimundo da Cunha Leite, o prefeito, João Dal’Mas o vice-prefeito. A dobradinha havia chegado ao poder depois de vencer o grupo encabeçado pela liderança histórica de Walter Braido. Cabia aos novos governantes conduzirem os festejos na data redonda da imigração à antiga Fazenda dos Beneditinos, que trouxe o nome de São Caetano Di Thiene ao antigo Tijucuçu: 1877-1977.

Os festejos deixaram registros como os das duas fotos de hoje, cujos negativos são mantidos pelo Banco de Dados do Diário.

O regime político nacional era de exceção. Tempo do bipartidarismo, da Arena e MDB. E a conservadora São Caetano vestia a camisa emedebista.

PRIMÓRDIOS

Final do século XIX.

Causava surpresa o tamanho das abóboras cultivadas em São Caetano.

Alguns colonos dedicavam-se ao fabrico de carvão, outros fabricavam cestos, cadeiras; e outros trabalhavam a terra.

A princípio, a alimentação dos colonos era constituída de mandioca, batata-doce, a tradicional polenta e café puro. Não havia vacas nesta época em São Caetano.

Não havia padre e os colonos faziam suas orações na capela, sem assistência eclesiástica. Após a reza, as moças, abraçadas, formavam cordões tomando a largura da rua e cantavam canções da terra natal.

O divertimento principal dos homens era a bocha. As bolas, por falta de ferramentas adequadas, eram feitas a foice.

Cf. José de Martini, o “Bepo da Sanfona”, em depoimento prestado ao semanário “O Município”, 26-4-1947.

A RIGOR. Raimundo da Cunha Leite, João Dal’Mas e esposas celebram o centenário da imigração italiana em São Caetano; na Câmara Municipal, uma noite de gala na sessão solene de 1977

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 25 de julho de 1993 – ano 36, edição 8448

MANCHETE – São Caetano atrai empresas de serviço.

Projeto da Prefeitura estendia redução do ISS a vários segmentos, entre os quais empresas de leasing.

EDUCAÇÃO – A Unifec, de São Caetano, anunciava a criação de uma universidade livre para maiores de 50 anos, novidade à época.

POLÍCIA – Rebelião na Cadeia de São Bernardo. Com capacidade para 104 presos, a cadeia abrigava 400.

EM 25 DE JULHO DE...

1953 - Inaugurado o Abrigo à Velhice Desamparada Irmã Tereza, na Vila Gerty, em São Caetano.

1973 – Prefeito Ricardo Putz desapropria área de 3.645 m2 destinada à construção do Paço Municipal de Diadema.

Redação volante do DIÁRIO instala-se na Vila Independência, em Mauá.

NOTA – Foi uma bela iniciativa. Semanalmente, rádio e jornal do grupo Diário deslocavam-se para um bairro das sete cidades, postando-se em ponto de grande movimento para ouvir os populares sobre os problemas locais. As queixas eram publicadas e as soluções cobradas das autoridades. Maior sucesso.

1978 – Ônibus tomba em curva da Avenida 31 de Março, em São Bernardo. Onze feridos.

HOJE

Dia do Motorista

Dia do Taxista

Dia do Escritor

Dia do Trabalhador Rural.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de São Pedro, elevado a município em 1949, quando se separa de São Pedro.

Em Santa Catarina, Abelardo Luz, Agrolândia, Água Doce e Jaraguá do Sul.

No Paraná, Adrianópolis, Alto Piquiri, Barbosa Ferraz, Catanduvas, Cidade Gaúcha (PR), Fênix, Flórida, Icaraíma, Iretama, Itambé, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Maria Helena, Mariópolis, Marumbi, Matelândia, Medianeira, Moreira Sales, Nova América da Colina, Ourizona, Palotina, Salto Itararé, Santo Antonio do Paraíso, São João, São Tomé e Xambrê.

E mais: Davinópolis (MA), Goiás (GO), Pimenteiras (PI) E São Leopoldo (RS).

São Cristóvão

25 de julho

Cristóvão significa “Aquele que carrega Cristo” ou “porta-Cristo”. É o Padroeiro dos Motoristas e, por extensão, dos Viajantes. Viveu provavelmente na Síria e sofreu o martírio no século III. Seu culto remonta ao século V.

