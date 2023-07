Pai de Gabriel Diniz mostra o diário do cantor pela primeira vez com planos inacabados

24/07/2023 | 12:10



Gabriel Diniz tinha muitos sonhos a serem realizados, contudo, a morte inesperada em 2019, decorrente de um acidente de avião, acabou com todos os planos. No último domingo, dia 23, o pai do cantor, Cizinato Diniz, mostrou o diário do filho pela primeira vez, surpreendendo o público com novas informações da vida íntima do cantor.

Durante o Domingo Espetacular, o empresário exibiu o caderno que tinha na capa a mensagem: O melhor ano da minha vida até então.

- Fiquei tão desorientado que não li a capa. Depois que eu li: até então. É como se ele entendesse que tudo tinha que ser muito rápido, disse Cizinato.

Nas páginas, Gabriel escreveu que gostaria de se casar em 2025 e ter três filhos, uma menina e dois meninos. Além disso, o sertanejo tinha a intenção de estudar a língua inglesa de forma mais aprofundada para dar início à carreira internacional. E também queria ter o próprio avião para não perder tempo na estrada, já que não tinha medo de voar.

- Chamou minha atenção o ato de gratidão. Ele tinha rotina de colocar 30 motivos de gratidão. Sou grato por minha saúde, sou grato pelo meu dom, sou grato pela minha banda, sou grato pela minha mãe, sou grato pelo meu pai, sou grato pela mina irmã, sou grato pela minha casa. É muito bacana relembrar esses detalhes.