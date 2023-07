Onde ficar em Manhattan – 10 hotéis no coração de Nova York

Maria Beatriz Vaccari

24/07/2023 | 11:57



A dica de ouro para pretende se hospedar em um hotel próximo às principais atrações de Nova York, nos Estados Unidos, é descobrir onde ficar em Manhattan. Além de ser lar de pontos turísticos importantes, a região concentra boas opções de hospedagem.

Por conta da localização privilegiada, os hotéis em Manhattan costumam ser muito concorridos e não são baratos. Por isso, reservar com antecedência é uma das melhores formas de garantir acomodações bacanas e com bom custo-benefício.

A boa notícia é que as melhores opções estão disponíveis no Booking, que, em muitos casos, oferece a opção de reservar quartos com cancelamento gratuito.

Onde ficar em Manhattan

A ilha de Manhattan é dividida em várias regiões. A favorita dos turistas é Midtown. Trata-se de uma área mais central, com restaurantes, lojas badaladas e atrações como Rockefeller Center, Quinta Avenida e Times Square.

Na área de Downtown, também conhecida como Lower Manhattan, o viajante tem fácil acesso ao One World Observatory, ao Financial District e a Chinatown.

Outro bom local – principalmente para o viajante que valoriza luxo e quer ficar um pouco afastado das aglomerações de turistas – é Uptown, ao norte. É ali que ficam os bairros Upper West Side e Upper East Side, cercados pelo Central Park e por outros locais icônicos, como o Museu de História Natural.

O Rota de Férias selecionou 10 bons hotéis em Manhattan:

Reprodução Pod Times Square

A rede Pod é conhecida por oferecer acomodações pequenas, mas muito confortáveis e com bom custo-benefício. O Pod Times Square é uma ótima opção para quem deseja ficar em meio ao burburinho da região mais agitada de Manhattan.

Reprodução The Jewel Hotel, New York

Próximo ao Rockefeller Center e aos estúdios da NBC, o The Jewel Hotel, New York tem academia e suítes confortáveis. É uma boa pedida para viajantes que valorizam boa limpeza e comodidades.

Reprodução citizenM New York Times Square

A apenas um minuto da Times Square, o citizenM New York Times Square também oferece acesso a outros pontos turísticos de Nova York. As acomodações são ideais para descansar após os passeios, com cortinas blackout e smart tv.

Reprodução La Quinta by Wyndham Time Square South

O La Quinta by Wyndham Time Square South tem quartos privativos e um aconchegante lounge compartilhado. O empreendimento fica pertinho da loja de departamentos Macy’s e do Empire State.

Reprodução Hotel Belleclaire Central Park

Com piso de madeira e decoração clean, o Hotel Belleclaire Central Park é uma boa opção em Upper West Side. Há uma estação de metrô a menos de 500 metros. O Central Park também fica bem próximo à propriedade.

Reprodução Park Lane New York

Os ambientes projetados em estilo europeu e as grandes janelas figuram entre os diferenciais do Park Lane New York. Quem se hospeda no local fica a apenas 10 minutos a pé do o Museu de Arte Moderna de Nova York. (MoMa).

Reprodução Hotel Edison Times Square

Inaugurado em 1930, o Hotel Edison fica bem no coração da Times Square, a menos de um quilômetro do Rockefeller Center. O prédio tem uma belíssima fachada e conta com decorações em estilo Art Déco.

Reprodução Hilton Garden Inn New York Times Square North

Terraço e academia melhoram ainda mais a experiência de quem se hospeda no Hilton Garden Inn New York Times Square North. Com acomodações confortáveis e restaurante próprio, o empreendimento é perfeito para curtir as atrações de Nova York.

Reprodução Residence Inn by Marriott New York Manhattan / Midtown Eastside

15 minutos de caminhada separam o Central Park do Residence Inn by Marriott New York Manhattan / Midtown Eastside. De quebra, o hotel conta com quartos equipados com cozinha compacta – um grande diferencial em Manhattan.

Reprodução Michelangelo Hotel

Banheiros revestidos em mármore, banheira de imersão e lounge com bar colaboram para quem os visitantes do Michelangelo Hotel aproveitem muito mais que os pontos turísticos de Nova York. O local também tem clube esportivo privativo com piscina e sauna.

