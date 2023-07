Como escolher um notebook usado?

Da Redação

Do 33Giga



24/07/2023



De acordo com uma pesquisa da consultoria IDC Brasil, os notebooks ficaram 23% mais caros em 2022. O custo médio do equipamento girou em torno de R$ 4,7 mil no último ano – o que representa um aumento de 8% a 23% comparado a 2021.

Como alternativa, o brasileiro tem investido cada vez mais em itens usados. De acordo com Daniel Paredes, cofundador da Já Vendeu, startup especializada em compra e venda de itens usados, o número de pessoas que buscam eletrônicos usados segue aumentando.

“Em 2022, a Já Vendeu comercializou mais de 500 eletrônicos, 45% a mais do que no ano anterior. Isso é reflexo da busca dos consumidores por produtos em bom estado e com preço justo. Além de investir em um item de qualidade gastando muito menos, essa é uma forma de fomentar a economia circular. É um tipo de negócio que todos saem ganhando: quem compra, quem vende e o meio ambiente”, explica.

O especialista compartilha algumas dicas para escolher um notebook usado e em bom estado.



Não compre sem garantia

Escolha plataformas seguras que ofereçam suporte no pós-venda. Seja novo ou usado, priorize uma loja que possa te ajudar no caso de qualquer intercorrência com o item adquirido.



Observe atentamente o aspecto físico

Parece ser óbvio, mas muitos consumidores focam no preço e deixam passar esses detalhes. A parte interna do computador é, sem dúvidas, a principal, mas é importante analisar também a parte externa da máquina, pois alguns sinais podem indicar que essa não será uma boa escolha.

Telas quebradas, cantos trincados, falta de teclas e outros sinais de má conservação podem significar quedas e prejuízo ao sistema operacional. Não foque apenas no valor. Investir em uma máquina que você precisará gastar o dobro em manutenção não é um bom negócio.



Questione

Leia a descrição dos produtos. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande mensagem para a loja/vendedor pedindo informações, como: essa máquina já passou por manutenção? Quais peças foram trocadas? Qual o ano de fabricação? Você é o primeiro dono?

O objetivo é tentar avaliar se o equipamento já passou por muitos consertos ou donos. Se o vendedor não oferecer garantia e não souber responder essas perguntas, melhor buscar outras opções.



Fuja de golpes

De acordo com um levantamento da AllowMe, o golpe do anúncio falso é um dos mais aplicados no Brasil. O fraudador insere um anúncio de um produto nas plataformas de compra e venda, com o objetivo de atrair as vítimas.

Na maioria das vezes, o produto é 40% mais barato que o valor de mercado. Imaginando ser uma oferta real, a vítima faz o pagamento e não recebe o produto. Para se prevenir, escolha plataformas com boa reputação e que ofereçam garantias contra esses golpes.

Daniel fala sobre a importância de analisar cada detalhe nessa jornada de escolha.

“É muito comum que pessoas físicas ofereçam produtos sem empresas intermediárias ou até mesmo em plataformas bastante conhecidas, mas que não se responsabilizam pelos produtos comercializados”, diz. “Isso pode ser muito perigoso, seja pelo risco de uma compra ruim, prejuízos financeiros e até pela segurança física, principalmente quando existem combinados de entregas pessoalmente. Escolha sempre uma empresa séria e que você possa recorrer quando precisar.”