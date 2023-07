Ex-marido de Simaria Mendes fala sobre pensão de 34 mil reais: - Vou para a cadeia

24/07/2023 | 11:11



No último domingo, dia 23, o Domingo Espetacular exibiu uma reportagem com Vicente Escrig. O ex-marido de Simaria Mendes escreveu o livro Até Que A Mentira Nos Separe, recheado de bastidores da relação com a cantora e até com a então sogra. O espanhol, que enfrenta uma briga na Justiça com a antiga companheira por conta da guarda dos filhos, conta que o livro é uma forma de revelar o lado dele na história para os dois herdeiros.

- É inacreditável que no século XXI, do nada você consiga assassinar legalmente um pai. Vou para a cadeia, mas não vai ser uma forma anônima.

Vicente foi casado com a cantora durante 14 anos e usou personagens fictícios para revelar detalhes nada discretos sobre a convivência em família através da escrita, uma vez que o inquérito envolvendo a disputa dos filhos corre em segredo de Justiça.

- Por mais que você queira parecer bem nas redes sociais, na frente da sua família, se não tem essa base com o seu par de ser sincero, mesmo que você erre e não faça as coisas certas significa que você não está sendo honesta nem consigo mesma.

O ex-marido de Simaria nega que o livro seja uma vingança contra a famosa, mas uma forma de revelar o lado dele da história para os dois filhos.

- Você quer o bem para todo mundo, se dar bem com a vida, mas ao mesmo tempo chega uma hora que você também tem que se defender.

As acusações são graves, envolvem até violência doméstica na frente dos filhos. Vicente também conta um suposto episódio sofrido pela filha, na época bebê. Ela estava com a mãe de Simaria a caminho de um show, quando foram assaltadas à mão armada enquanto estavam na van. O espanhol disse que só ficou sabendo do caso por meio de uma das babás. Ele publicou o áudio em uma rede social e sua recolta foi descrita no livro. Ele ainda afirma que nenhuma babá parava na casa por muito tempo.

- Meus filhos tiveram 20 babás, pelo menos. Também estou querendo saber o porquê, também não entendo.

No inquérito, Simaria acusa o ex-marido de transferir sem autorização cinco milhões de reais da conta conjunta dos dois para a conta pessoal dele. Também o acusa de ter perdido dois milhões de reais em investimentos na Espanha que não deram certo. Vicente nega as acusações e promete revelar detalhes sobre a questão financeira em um segundo livro que vai se chamar Até Que A Grana nos Separe.

- Nesse segundo livro, eu não vou ter problema nenhum em contar cada detalhe dos profissionais que também tem sua parte da responsabilidade por que tudo bem que tinha uma pessoa com x poder econômico e uma pessoa com menor poder econômico, mas não justifica que possa acabar dessa forma com a tranquilidade e a vida da pessoa, mais ainda com o relacionamento familiar com o filho.

Devido ao segredo de Justiça, Vicente não pode revelar muitos detalhes sobre o processo que envolve os filhos no Brasil. Ele conta que pode visitá-los a cada 15 dias, mas não esconde que hoje vive na Europa porque tem medo de ser preso por não conseguir pagar a pensão de 34 mil reais por mês.

- Estou pagando dentro das minhas possibilidades. Eu nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, também dentro do que eu acho que deva ser pago. Você conhece alguma criança que consuma 34 mil reais por mês? Vou para a cadeia, mas não vai ser uma forma anônima. Quero que o meu caso seja sabido e que todos os detalhes, muitos deles repugnantes, se saiba.

Ele ainda desabafa:

- Quando você recebe as ligações do advogado comunicando que a partir de hoje seu filho não via mais dormir em casa... [Ele começa a se emocionar enquanto fala e interrompe a frase]. Você tem que assumir o lance de chegar nos seus filhos e explicar. Dar uma explicação fantástica ou leve, porque você não quer passar isso para eles. Eu consigo [falar por telefone], mas raramente. Cada vez mais difícil.

Vicente diz que ainda não sabe quando vai conseguir rever os filhos.

- Aí é que está a questão. O aniversário da minha filha é agora no dia 30. Vai ser a primeira vez que vou ficar longe dela.

E aproveitou para mandar um recado aos filhos:

- Vai chegar uma hora em que a gente vai se reencontrar e vai refazer nossas brincadeiras, dar aqueles passinhos bacanas. Estou sentindo muitas saudades de vocês, seus cheiros, os abraços. Amo vocês.