Arthur Aguiar revela o que fez com prêmio do BBB

24/07/2023 | 11:10



Arthur Aguiar participou do Domingo Legal no último no último domingo, dia 24, e brincou no quadro Passa ou Repassa, que consiste em responder diversas perguntas em grupo e concorrer a um prêmio em dinheiro. E é claro que, na disputa por mais uma quantia para levar para casa, não podia faltar a pergunta de um milhão de dólares: O que será feito com o dinheiro?

E o apresentador, Celso Portioli não deixou a oportunidade passar! No bate-papo, ele aproveitou para descobrir o que o vencedor do BBB22 fez com o prêmio de um milhão de reais. Sem problemas em responder, o ator revelou:

- Investi em negócio.

Vale lembrar, que anteriormente Arthur tinha revelado que ainda não sabia o que faria com a alta quantia de dinheiro que ganhou após ser coroado como o vencedor da edição de 2022 do reality show da TV Globo.

No quadro mais recente do programa comandado por Portioli, Arthur teve um colega inusitado na brincadeira: o pastor Leonardo Sale. Ele ficou famoso após participar do Programa Silvio Santos ao lado de Patrícia Abravanel. Mas o que realmente chamou a atenção, foi que Leonardo é amigo super próximo de Tiago Nigro, noivo de Maíra Cardi, ex-esposa de Aguiar.