Emocionado, filho de Gugu recebe prêmio no SBT e confessa: Quero trabalhar com isso

24/07/2023 | 11:10



João Augusto Liberato fez uma verdadeira viagem no tempo no último domingo, dia 23. O filho de Gugu Liberato participou do Programa Silvio Santos e voltou ao SBT após tantos anos. Isso porque, na infância, o jovem, de 21 anos de idade, vivia nos estúdios da emissora por conta do programa que o pai apresentava, o Domingo Legal.

- Eu venho no SBT desde que eu era pequenininho, depois mudei para os Estados Unidos e fiquei alguns anos fora, mas voltar para cá, conhecer essa televisão agora adulto é muito nostálgico. Estou muito feliz de estar aqui mesmo, disse.

João recebeu das mãos da filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, um troféu do Especial 60 anos.

- O Programa Silvio Santos comemorou recentemente 60 anos e teu pai faz parte de tudo isso. Imagino que teu pai tinha gratidão pelo meu pai, o Silvio, e nós aqui e o meu pai temos muita gratidão por tudo que o seu pai fez e representa para a história da televisão brasileira. Gugu foi um grande colega do meu pai, ele fez a diferença aqui.

Emocionado, ele respondeu:

- Sempre tive um interesse por televisão, por comunicação em geral. Eu adoro essa alegria que tem nos palcos, na TV. Quero trabalhar com isso.

Nas redes sociais, João publicou cliques do momento e escreveu:

Que satisfação representar meu pai para receber o troféu em comemoração aos 60 anos do programa Silvio Santos! Tenho muito orgulho e gratidão de poder receber algo que meu pai receberia se estivesse vivo. Foi uma surpresa para mim, e receber o troféu das mãos da Patrícia Abravanel foi um momento que ficará guardado no meu coração para sempre. Meu pai tinha um amor e respeito imenso pelo Silvio e o SBT, e tenho certeza que ele se sentiria muito honrado. Embora ele não esteja fisicamente conosco, sinto que ele está acompanhando este momento grandioso de um lugar melhor, distante das preocupações deste mundo.