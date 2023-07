?Barbie? e ?Oppenheimer? têm estreia arrasadora: veja números e recordes batidos

24/07/2023 | 10:53



O fenômeno "Barbenheimer" já está quebrando recordes nas bilheterias.

Segundo dados do The Hollywood Reporter, o esperado longa Barbie já arrecadou cerca de R$ 75 milhões no Brasil, marcando a maior estreia de um filme da Warner Bros. nos principais mercados mundiais. A história da boneca da Mattel, que estreou arrecadando US$ 155 milhões (cerca de R$ 737 milhões) só nos Estados Unidos, está alcançando marcas geralmente reservadas a grandes filmes de super-heróis.

De acordo com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Barbie reuniu 1,2 milhão de brasileiros somente na estreia, arrecadando R$ 22,7 milhões. Foi a maior bilheteria de estreia desde 2019, atrás somente de Vingadores: Ultimato.

Mas se a boneca está quebrando recordes, Oppenheimer, a biografia do cientista responsável pela bomba atômica, também entregou uma estreia excelente - superando outros grandes sucessos de bilheteria do diretor Christopher Nolan, como A Origem e Interestelar, e perdendo somente para os filmes da trilogia Cavaleiro das Trevas.

Segundo a Universal Pictures, o filme arrecadou cerca de R$ 447 milhões nos mercados internacionais, elevando seu total global para US$ 174,2 milhões (828 milhões de reais). Ainda não há dados sobre a bilheteria no Brasil.

Apelidada de "Barbenheimer", a dobradinha de Barbie e Oppenheimer serve como um incentivo para o cinema, que ainda não se recuperou totalmente do período pandêmico. Nos EUA, a arrecadação do último fim de semana já se tornou a quarta maior bilheteria de todos os tempos.

Vale lembrar que ambos estreiam depois de diversas sequências, como Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1, Indiana Jones e o Chamado do Destino e Velozes e Furiosos 10. Por isso, a estreia tão bem-sucedida de filmes como Barbie e Oppenheimer, que não pertencem a franquias cinematográficas, pode marcar um novo momento no cinema mundial.