Seguro: veja valores para os carros mais vendidos no ano

Encerrado o primeiro semestre de 2023, a Fenabrave divulgou o ranking dos carros mais vendidos. Com isso, a Youse realizou uma cotação completa com o valor dos 10 veículos de maior sucesso desta primeira metade do ano.

Com preço do prêmio mais barato estão o Fiat Mobi (8º carro mais vendido), Volkswagen Polo (3º mais vendido) e a versão hatch do Chevrolet Onix (2º mais vendido).

Para efeito comparativo, a Youse, seguradora 100% digital, leva em consideração um perfil de 38 anos, com uso do veículo particular, morador de São Paulo e com classe de bônus zero para ambos os gêneros. Todos os veículos cotados são zero quilômetros, conforme o ranking da Fenabrave.

“Ao longo do primeiro semestre notamos uma normalização no comportamento da tabela Fipe, além de outros fatores que mantiveram o preço do seguro estável”, explica João Cuco, coordenador de pricing e subscrição da Youse. “Por ser pontual, a medida provisória do Carro Popular aqueceu o mercado, mas não alterou permanentemente os valores do Seguro Auto, já que a tabela Fipe manteve um padrão linear.”

Youse e planos

A Youse oferece planos 100% personalizáveis de acordo com as necessidades de cada cliente, que podem escolher quais coberturas e assistências deseja ter em sua apólice. A cotação divulgada neste mês de julho pela seguradora digital contempla três planos, o Essencial, Intermediário e Completo.

A diferença entre os planos está justamente nas coberturas e assistências de cada um. A cotação faz a seguinte diferenciação: “Essencial” com cobertura contra roubo, incêndio e furto, além de assistência por guincho; “Médio” que acrescenta garantia contra alagamento e colisão – só perda total; e o “Completo” que agrega danos materiais a terceiros e colisão – qualquer batida.

Cotações para os carros mais vendidos do semestre

Valores para o plano de seguro ‘’Essencial’’

Perfil Feminino Perfil Masculino Ranking Marca Versão Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual 1 Fiat STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) R$ 270,41 R$ 3.244,98 R$ 321,39 R$ 3.856,63 2 Chevrolet ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) R$ 134,40 R$ 1.612,82 R$ 155,00 R$ 1.859,99 3 Volkswagen POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) R$ 131,12 R$ 1.573,40 R$ 151,01 R$ 1.812,10 4 Chevrolet ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) R$ 141,31 R$ 1.695,69 R$ 163,44 R$ 1.961,34 5 Hyundai HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) R$ 169,31 R$ 2.031,67 R$ 197,71 R$ 2.372,47 6 Volkswagen T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) R$ 247,36 R$ 2.968,38 R$ 293,19 R$ 3.518,30 7 Fiat ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) R$ 155,51 R$ 1.866,07 R$ 180,82 R$ 2.169,89 8 Fiat MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) R$ 127,13 R$ 1.525,51 R$ 146,11 R$ 1.753,32 9 Jeep COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) R$ 366,41 R$ 4.396,97 R$ 438,83 R$ 5.266,00 10 Hyundai CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) R$ 142,54 R$ 1.710,45 R$ 164,97 R$ 1.979,69

Valores para o plano de seguro ‘’Médio’’

Perfil Feminino Perfil Masculino Ranking Marca Versão Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual 1 Fiat STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) R$ 333,67 R$ 4.004,07 R$ 392,46 R$ 4.709,52 2 Chevrolet ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) R$ 196,14 R$ 2.353,70 R$ 224,72 R$ 2.696,59 3 Volkswagen POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) R$ 174,92 R$ 2.099,06 R$ 200,37 R$ 2.404,49 4 Chevrolet ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) R$ 205,59 R$ 2.467,06 R$ 236,32 R$ 2.835,84 5 Hyundai HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) R$ 230,94 R$ 2.771,26 R$ 268,47 R$ 3.221,65 6 Volkswagen T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) R$ 326,68 R$ 3.920,15 R$ 383,05 R$ 4.596,61 7 Fiat ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) R$ 203,04 R$ 2.436,46 R$ 235,12 R$ 2.821,46 8 Fiat MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) R$ 170,76 R$ 2.049,12 R$ 195,19 R$ 2.342,24 9 Jeep COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) R$ 596,69 R$ 7.160,28 R$ 716,07 R$ 8.592,87 10 Hyundai CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) R$ 229,92 R$ 2.759,03 R$ 265,24 R$ 3.182,86

Valores para o plano de seguro ‘’Completo’’