Charge - 24 de julho de 2023

24/07/2023 | 10:43



Secretário de Assuntos Jurídicos de Santo André, Caio Costa e Paula revelou que a administração irá remodelar a câmara de conciliação de precatórios, na busca de amortizar ainda mais as dívidas judiciais. Em visita ao Diário, o advogado citou a situação particular de Santo André, que possui passivos complexos ainda da gestão de Celso Daniel (PT), e como o governo Paulo Serra (PSDB) tem conseguido trabalhar a questão dos precatórios sem elevar o montante. O secretário também comentou sobre o evento que irá realizar, em parceria com a OAB, para celebrar o Dia do Advogado, com a presença do ex-presidente Michel Temer (MDB).