Centros públicos do Grande ABC oferecem 577 vagas de emprego

Da Redação



24/07/2023 | 10:22



Os centros públicos de emprego e renda do Grande ABC estão com 577 vagas disponíveis nesta semana. São Caetano, com 259, é a que tem a maior disponibilidade, seguida por Mauá (166), Diadema (72), Santo André (45) e Ribeirão Pires, com 35. Os demais municípios não informaram.



Em São Caetano, o acesso às ofertas é virtual. Os interessados devem acessar site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br. Um dos destaques é a seleção para o supermercado Sonda, com 216 oportunidades. Neste caso, os candidatos devem ir ao Atende Fácil, na Rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro.



Em Mauá, o destaque são as 100 vagas para operador de telemarketing, para atuar em São Caetano. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio. Os interessados devem comparecer ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, das 8h _as 17h, com documentos pessoais.



Em Santo André, as inscrições para as vagas disponíveis são feitas pelo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.



Em Ribeirão Pires, o atendimento ocorre na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro, das 8h30 às 16h.