‘Conciliação ajudará nos precatórios’, diz secretário de Assuntos Jurídicos de Sto.André

Raphael Rocha



24/07/2023 | 10:17



Secretário de Assuntos Jurídicos de Santo André, Caio Costa e Paula revelou que a administração irá remodelar a câmara de conciliação de precatórios, na busca de amortizar ainda mais as dívidas judiciais. Em visita ao Diário, o advogado citou a situação particular de Santo André, que possui passivos complexos ainda da gestão de Celso Daniel (PT), e como o governo Paulo Serra (PSDB) tem conseguido trabalhar a questão dos precatórios sem elevar o montante. O secretário também comentou sobre o evento que irá realizar, em parceria com a OAB, para celebrar o Dia do Advogado, com a presença do ex-presidente Michel Temer (MDB).

A Prefeitura de Santo André e a OAB preparam evento para celebrar o Dia do Advogado. Como será a atividade?

Tradicionalmente costuma-se organizar uma semana de palestras e debates. Decidimos concentra em um único dia, no dia 9 de agosto, também com o objetivo de trazer nomes de peso. Teremos o professor Michel Temer, que foi presidente da República, mas é um constitucionalista extremamente respeitado; o professor Alamiro Velludo, professor de direito penal da USP, e o desembargador federal Márcio Vieira, que foi procurador-geral do município aqui na cidade, teve carreira da junto à Presidência da República, foi juiz eleitoral no TRE (Tribunal Regional Eleitoral). É um pacote pesado com uma dinâmica de encontro mesmo, sem ser aquela coisa maçante. Será um café para que possamos ouvir grandes juristas do Brasil.



Desde 2005, quando eclodiu o caso do Mensalão, a sociedade brasileira passou a se familiarizar mais com os assuntos jurídicos. Nos últimos anos, nunca se falou tanto em questões jurídicas. Como o sr. vê essa transformação?

Antigamente o Brasil só falava de futebol e carro. Hoje o Brasil fala de futebol, carro e todo mundo comenta ou todo mundo tem uma opinião jurídica, o acho muito bom para democracia. Até por isso a gente fez esse esse evento com com esse time que vamos trazer. Ter um ex-chefe do Poder Executivo máximo do País em um momento tenso do Brasil, entre os governos Dilma (Rousseff, PT) e (Jair) Bolsonaro (PL). Um momento delicado e o professor Temer viveu na pele. O professor Alamiro também tem olhar sobre a questão do Petrolão. E temos um juiz que atuou na esfera eleitoral nesse momento. Então temos uma visão bem global de tudo. A todo momento a gente vê no jornal uma questão de alguém com problema judicial, tem uma liminar aqui, um caso ali. Isso virou cotidiano nacional.



O ex-presidente Bolsonaro foi muito para o confronto com figuras jurídicas, em especial ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ânimos chegaram a ficar muito acirrados, a ponto de, no dia 8 de janeiro, Brasília ter se tornado um campo de guerra. Como sr. avalia o cenário atual?

Acho que desde o dia 9 de janeiro estamos numa tendência de calma. Ninguém cria e ninguém constrói nada no ambiente tão tumultuado. A política conflagrada não vai ser boa para o empresariado, para a sociedade. O governo anterior escolheu aquela maneira de agir. Ganhou na eleição (de 2018), tem que ser respeitado. Esse aqui ganhou agora e está trabalhando. Então a gente tem que se inspirar aqui e seguir o fluxo. Em entender os tempos. Cada vez o seu tempo, ,as desrespeitar.



Nas sociedades mais desenvolvidas, há um forte entendimento do papel do Judiciário. Tudo se judicializa. Os Estados Unidos são um típico território assim. Como é que o sr. vê o mercado de trabalho para o advogado no Brasil?

Eu acho que a questão do futuro da posição é que sempre precisaremos de advogado. Ninguém vai querer ser julgado pelo computador. Ninguém vai querer ser defendido pelo computador. A questão é que será sempre preciso ter um ser humano ali para ouvir, um para julgar e outro para acusar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Só que eu acho que hoje já é assim: todo o advogado bem sucedido tem de ser não especializado numa coisa só, mas ele tem que ser muito focado, tem de ser muito determinado, ter muita disciplina. Na advocacia, quando você pega uma procuração de uma pessoa você tem que dar sua vida a ela. Quando o prefeito me convidou, defender o prefeito e a população de Santo André vale ouro e eu não posso deixar nada acontecer com ele e com a cidade.



O crime mudou hoje. Claro que há o crime físico ainda, mas tem muito crime cibernético. O Brasil está preparado para lidar com esse monte de crime que se comete de forma virtual?

Sim. Nesse novo ambiente digital, não só os advogados, como também os órgãos de controle, as polícias federal, civil e militar estão preparados. Sabendo que se uma agredir a outra de forma virtual, ela vai deixar rastros e será encontrada. Pode até ser difícil, mas será encontrada. Engana-se quem pensa que a internet é uma terra de ninguém. A tecnologia está avançando, mas os órgãos de controle eles também estão avançando. A polícia é muito séria, tem gente muito dedicada, pessoas sérias e trabalhadoras, estudiosas no assunto. Veja esse caso aí das agressões no Canal do Casemiro (na estreia da Copa do Mundo Feminina, o canal no YouTube do jornalista Casemiro Miguel teve de interromper a interação com o público diante do tamanho de xingamentos misóginos e machistas). Não se pode agredir as pessoas, inclusive nos comentários. A polícia vai encontrar a rede social, um IP (endereço de identificação de computador), um todo mundo sabe onde a gente está. Embora eu esteja na Prefeitura, uma área pública, não estamos isentos desse tipo de tema. Vou dizer o que aconteceu com a gente uns dias atrás na Prefeitura. Em e-mail disparado dizendo para que saiu um link para pagar uma protesto da Prefeitura. Isso estava acontecendo, a Prefeitura havia notificado alguns devedores. Mas fomos ver e o link era falso. O cara usa o nome da Prefeitura, o devedor vem para a Prefeitura para pagar. Então, o que a gente fez? A gente tem o nosso corpo jurídico, que imediatamente registrou boletim de ocorrência, a Polícia está investigando, com ajuda dos nossos procuradores. E, na hora em que encontrarmos o cidadão, vamos dar todos os encaminhamentos jurídicos para o caso.



Como está o andamento da aplicação da nova lei de licitações na Prefeitura? E qual o seu olhar a respeito da nova legislação?

A gente está arrumando tudo para começar a mexer na com essa nova legislação. Acho que essa lei veio para deixar mais moderno e mais ágil o sistema. Porque a gente precisa ter mais agilidade na questão das compras públicas. Caso contrário, tudo fica muito travado. Eu acho que é para melhorar. Toda equipe fez o curso para estar mundo redonda nesta questão da licitação. A Prefeitura depende de licitações a todo momento. Comprar insumo para hospital, para escolas, questão de trânsito, tudo aí tem o foco é para agilizar essas compras. Acho que dá mais transparência e rapidez. Tem que modernizar porque a lei é muito antiga, de 1993. Olha o tanto que a nossa sociedade mudou em 20 anos. Hoje é tudo eletrônico, tudo computador. Essa lei vem para deixar mais rápido, mais ágil e mais seguro para todo, para toda a sociedade.



Como está a questão dos precatórios em Santo André? É um tema sensível, com um passivo grande e de solução complexa...

Sim, o precatório é um tema bem sensível. Não é um trabalhando pequeno. Mas desde o dia 1º de janeiro de 2017 a gente assumiu junto com o prefeito Paulo Serra e tivemos grandes avanços. A gente baixou muito a lista de precatórios, sempre pagando os credores precatorianos, negociando. A questão é que o estoque é muito grande. É um estoque que aperta muito o município. Só que também, de outro lado, não posso deixar de fazer as outras atividades do município. Acaba então que a gente vai mexer nas ferramentas que que a Constituição permite, que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) permite.



E quais ferramentas serão adotadas pelo município?

A gente está estruturando agora paro próximo mês uma nova câmara de conciliação, que vai agilizando e vai desafogando o precatório. A câmara existe hoje, mas está desatualizada. Ela precisa e vai ser modernizada e organizada. Para dar mais agilidade. Porque tem que criar a estrutura dentro da Prefeitura, passá-la pela Câmara de Vereadores, mandar pelo Tribunal de Justiça para ele aceitar, porque quem faz a questão dos pagamentos de precatório é o Tribunal. A Prefeitura paga para o Tribunal, que deposita o precatório. E a gente está avançando na questão de vender imóveis para essa finalidade. Ou seja, todas as ferramentas que a Constituição nos permite usar estamos usando.



Mas a questão de Santo André, por suas particularidades não resolvidas com emendas anteriores de precatórios, faz com que esse debate precise ser travado fora da cidade. Como isso tem acontecido?

De fato, é uma discussão que extrapola a cidade. Temos tido um debate muito intenso, junto com a advocacia local, a OAB, os advogados que trabalham com essa questão. Todos sabem que em Santo André a situação é diferente. Temos alguns precatórios que fogem da normalidade das demais cidades. Nossa situação é semelhante ao do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, Santo André, Campinas, Guarulhos, Araraquara. Responde o estado de São Paulo. É um grupo que deve muito. E não tem o que fazer. Ao mesmo tempo, não podemos sacrificar a cidade, os investimentos e custeio da cidade. Tem que pagar o precatório, mas também não pode deixar de prestar serviço público. Então, a gente tem que equalizar isso aí.