Após alta médica, Jorge Aragão agradece apoio de fãs e pede: Se cuidem

24/07/2023 | 10:10



Aos 74 anos de idade, Jorge Aragão deu entrada no hospital no dia 17 de julho após passar mal. O cantor passou por uma bateria de exames e descobriu um linfoma, ou seja, um câncer que afeta o sistema linfático. Após quase uma semana internado para dar início ao tratamento, o artista voltou para casa onde está recebendo o carinho e cuidados de familiares.

No último domingo, dia 23, a equipe de assessoria do compositor revelou que ele recebeu alta do hospital e iria continuar os tratamentos em casa, já que estava se sentindo bem e estava respondendo de forma positiva aos cuidados médicos. Na manhã desta segunda-feira, dia 24, então, ele decidiu usar o Instagram para agradecer todo o apoio e mensagens que recebeu de fãs e seguidores:

Agradecemos muito toda corrente positiva. Se cuidem!

Vale lembrar que a doença que o cantor foi diagnosticado se chama Linfoma Não Hodgkin, que segundo o Instituto Nacional de Câncer, se trata de um câncer que tem origem nas células do sistema linfático, sistema que faz parte do sistema imunológico e ajuda o corpo a combater as doenças. Ele se espalha pelo corpo de forma não ordenada e pode começar em qualquer lugar. Existem cerca de 20 tipos diferentes deste linfoma.