IPC-S acelera a 0,10% na 3ª quadrissemana de julho, após alta de 0,07% na 2ª prévia, diz FGV

24/07/2023 | 09:03



O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,10% na terceira quadrissemana de julho, após avançar 0,07% na segunda leitura do mês. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 24, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 12 meses, o indicador acumula variação positiva de 3,56%, ante 3,53% na quadrissemana anterior.

Entre as oito classes de despesas que compõem o indicador, quatro aceleraram no período, com destaque para o grupo Transportes (0,20% para 0,76%), puxado pelo item automóvel novo (-3,20% para -1,24%).

Também houve acréscimo nos grupos Despesas diversas (0,20% para 0,49%), Saúde e cuidados pessoais (0,02% para 0,09%) e Educação, leitura e recreação (1,19% para 1,24%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: serviços bancários (0,08% para 0,63%), artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,83% para -0,57%) e show musical (-0,72% para 0,36%).

Por outro lado, houve arrefecimento em Habitação (-0,42% para -0,74%), Alimentação (-0,08% para -0,18%), Vestuário (0,24% para -0,11%) e Comunicação (0,16% para 0,10%) puxados, respectivamente, por tarifa de eletricidade residencial (-1,82% para -3,20%), hortaliças e legumes (3,70% para 2,32%), roupas masculinas (0,29% para -0,31%) e serviços de streaming (0,15% para 0,00%).