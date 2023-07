Mãe de jogadora jamaicana cria 'vaquinha' online para ajudar nas despesas da seleção na Copa

24/07/2023 | 07:50



A Jamaica jogou apenas uma partida na Copa do Mundo, mas já é possível dizer que a campanha do time caribenho é histórica. Ao segurar um surpreendente empate com a favorita França, a equipe da América Central conquistou o seu primeiro ponto na história da competição e se credenciou para uma disputa pelos primeiros lugares do Grupo F, que conta também com Brasil e Panamá.

O grande resultado dentro de campo, no entanto, está longe de refletir a situação enfrentada pela seleção fora dele. Sem o apoio integral da Federação Jamaicana de Futebol, que não arcou com todos os custos do torneio, sobrou para a mãe da meio-campista Havana Solaun pensar em uma solução para os problemas financeiros do time.

Sua ideia foi abrir uma vaquinha online para que os fãs e torcedores da Jamaica pudessem contribuir com a seleção. Sandra Phillips-Brower criou a campanha chamada "Reggae Girlz Rise Up" e faturou US$ 50 mil, algo em torno de R$ 238 mil.

Na página da plataforma GoFundMe, Sandra afirma que as jogadoras estão cientes das doações e que, junto com a delegação, elas decidirão qual a melhor forma de alocar os fundos recolhidos. "A manifestação de apoio as 'Reggae Girlz' tem sido espetacular. Obrigada a todos por promoverem um apoio internacional sistemático para essas jovens mulheres maravilhosas", escreveu a mãe, em um dos posts.

O próximo confronto da Jamaica é contra o Panamá no sábado, dia 29. Depois, a seleção caribenha enfrenta o Brasil na quarta-feira, dia 2, em seu último jogo da fase de grupos.