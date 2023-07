Lula participa de posse da direção do sindicato dos metalúrgicos do ABC

Thaina Lana



23/07/2023



O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou na tarde deste domingo da cerimônia de posse da direção do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), o qual comandou por seis anos, de 1975 a 1981. O evento foi realizado na Estância Alto da Serra, em São Bernardo, e consagrou a releição de Moisés Selerges para presidência da entidade até 2026.

Durante o ato, Lula ressaltou a história do sindicato e voltou a pedir mais tolerância na sociedade. Em seu discurso, o petista falou que em uma democracia as pessoas "podem discordar, mas sem agredir nem ofender umas às outras".



"Derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo. Queremos fazer este País voltar a ser civilizado, as pessoas não precisam gostar, mas devem respeitar e aprender a conviver", afirmou Lula, que citou o episódio de violência no último dia 14, sofrido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e seu filho, em um aeroporto de Roma.

O petista estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, dos ministros Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, e de Márcio França, dos Portos e Aeroportos. Além dos presidentes Gleice Hoffman, do PT (Partido dos Trabalhadores), e Sérgio Nobre, da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

A nova diretoria do SMABC é composta por 162 integrantes, sendo 55 comitês sindicais de empresa e o comitê dos aposentados. O sindicato representa cerca de 70 mil metalúrgicos de quatro cidades da região: São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Moisés é o 14° presidente da entidade, que foi criada em 1959, a partir de desmembramento do sindicato de Santo André, único no Grande ABC até à época, e que representava todos os municípios.

Sobre o presidente do sindicato, Lula declarou que Moisés será um dos melhores da história da entidade. "Ele não tem preguiça de levantar cedo e ir em porta de fábrica ouvir as demandas dos trabalhadores. Um bom dirigente sindical tem que estar onde o povo está, e não ficar sentado em casa. Moisés será um dos maiores sindicalistas da história desse País nesses próximos anos de mandato", finalizou.