Santo André deixa vitória escapar e está fora da Série D

Cleber Ferrette



23/07/2023 | 17:35



O Santo André está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. O time da região não segurou a vitória e cedeu o empate para o Democrata-MG. O empate em 1 a 1 não foi o suficiente para o Ramalhão avançar, uma vez que o Vitória-ES venceu o Resende por 1 a 0 e ficou com a quarta vaga. Passam para a segunda fase da competição no Grupo 6: Athletic-MG, Portuguesa-RJ, Democrata-MG e Vitória-ES.

Agora, o time do Grande ABC segue apenas em uma competição, a Copa Paulista, torneio que vinha sendo disputado pelo time B e que o Santo André amarga a lanterna do Grupo C com apenas um ponto.

No jogo desta tarde, o Ramalhão foi melhor. Buscou mais o gol adversário e não sofreu na defesa. O Democrata esperava o erro andreense para explorar contra-ataques. A primeira etapa foi mais equilibrada. O Democrata teve um gol anulado, claramente impedido, e o Santo André desperdiçou duas chances claras. Já o segundo tempo foi todo do Santo André. Embora sem muita eficiência e desorganizado na transação meio-campo e ataque, o Ramalhão chegou ao gol aos 28 minutos. Após cobrança de falta na trave de, Liberato aproveitou o rebote e abriu o placar.

Aos 37 minutos, o meia Matheus Neris fez falta dura e foi expulso, deixando o Ramalhão com um a menos. Um minuto depois, aos 38, após uma lambança da zaga, o time de Minas chegou ao empate. Após um cruzamento na área, o zagueiro andreense Ruan tentou cortar, mas a bola bateu em seu companheiro Guilherme Borges e morreu no fundo do gol.

O empate tirou todas as forças andreenses, que não conseguiu mais criar jogadas ofensivas e pressionar o Democrata. O resultado eliminou o Ramalhão, que terminou a competição com 19 pontos na quinta colocação.