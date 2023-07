Senador bolsonarista publica foto de campeão de matemática e mãe critica uso político

23/07/2023 | 17:26



Mãe do cearense de 16 anos Matheus Alencar de Moraes, medalhista de ouro da 64ª Olimpíada Internacional de Matemática, a advogada Marcele Alencar foi às redes sociais para criticar o uso político feito em uma publicação do senador Eduardo Girão (Novo), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre a conquista do adolescente.

No último dia 13 de julho, Matheus se tornou o primeiro cearense a conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, a mais tradicional do gênero no mundo. A competição ocorreu no Japão.

A notícia foi compartilhada por Girão no Instagram. O senador, no entanto, cortou parte da camisa do adolescente, que tinha rostos de grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB), como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. A situação levou Marcele a protestar nos comentários da foto. A advogada também se disse incomodada com falas de seguidores do parlamentar cearense que associaram equivocadamente o adolescente a escolas cívico-militares, alegaram que o menino "com certeza não é um seguidor da cartilha da esquerda" e repercutiram a tese enganosa de fraudes nas urnas.

"Informo para aqueles que seguem o ilustre senador que esse menino prodígio foi muito bem educado social e politicamente e, portanto, jamais apoiaria um governo militarizado, teocrático e anticiência. Sinto muito de ver uma notícia tão feliz sendo usada aqui e também politizada de maneira equivocada pelos seguidores", escreveu ela. No momento da publicação desta matéria, o comentário da mãe tinha mais de 10 mil curtidas, mais do que o dobro da publicação do senador.

Matheus é aluno bolsista do Colégio Farias Brito, em Fortaleza. Além disso, mesmo não sendo obrigado, o adolescente se dispôs a votar pela primeira vez em 2022. E seu voto não é segredo para ninguém: apertou 13 de Lula. Por iniciativa própria, separou a camisa com rostos de ídolos da MPB para a premiação do evento.

"O senador Eduardo cortou e colocou lá a logomarca dele. Então, excluiu a homenagem que meu filho quis fazer. Acredito que isso aconteceu porque a maioria desses nomes tem um histórico de apoio ao presidente Lula, à esquerda e a ideia mais progressistas", explica a mãe. Procurado pelo Estadão, Girão não se manifestou.

Matheus tem um histórico vitorioso. Já foi três vezes ouro em olímpiadas regionais no Ceará e outras duas em nível nacional.