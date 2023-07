Após ficar internado por cerca de 20 dias, Arlindo Cruz recebe alta e filha comemora

23/07/2023 | 17:11



Neste domingo, dia 23, a família de Arlindo Cruz ficou muito feliz. Isso porque o cantor estava internado há cerca de 20 dias no Centro de Terapia Intensiva, CTI, da Casa de Saúde São José, após ser diagnosticado com pneumonia.

Através do Instagram de Arlindo, a filha do músico Flora Cruz publicou uma foto abraçada no pai. Na legenda, ela comemorou a alta do artista:

O amor da minha vida voltou pra casa!

Vale lembrar que Arlindo Cruz sofreu um AVC, Acidente Vascular Cerebral, em 2017 e, desde estão, fica internado no CTI por conta das sequelas que sofre. Ele também já passou por cerca de 17 cirurgias.

Mesmo assim, o cantor apareceu no Carnaval deste ano. Força, Arlindo!