Filho de músico dos Rolling Stones diz que roubava drogas dos integrantes da banda

23/07/2023 | 16:59



Jamie Wood voltou a falar sobre a infância problemática como filho do lendário Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, em recente entrevista ao jornal britânico The Sunday Times.

Vivendo hoje uma rotina tranquila em Surrey, interior da Inglaterra, e afastado do pai, Jamie, de 48 anos, contou que passou por 17 escolas diferentes. Aos 10, roubava cigarros de maconha de Keith Richards, também guitarrista dos Stones, e passou pela primeira overdose aos 21.

"Meu pai não era leal, ele estava fora do ar, era um bêbado", disse. "Meus pais sabiam das drogas (que eu usava), mas sabiam que eu ia tomar minhas próprias decisões. Ele (Ronnie) disse: 'Faça o que você tem que fazer e divirta-se fazendo o que faz, mas não deixe que as drogas controlem sua vida. Você controla as drogas!'", relembrou Jamie.

Após um ataque cardíaco aos 42 anos, ele parou com o uso de substâncias. Agora, consome uma misturas de ervas cultivadas no jardim da mãe, a modelo Jo Wood. A dupla também produz remédios para a longevidade, divulgados nas redes sociais.

Jamie Wood não é o filho biológico de Ronnie, mas o considerava como uma figura paterna. Ele cresceu com o músico, com a mãe e três irmãos: Leah, Tyrone e Jesse. Seu pai biológico é o empresário Peter Greene.