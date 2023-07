Bárbara Borges revela que ainda mantém contato com Marlene Mattos: - Conheci um lado coração dela

23/07/2023 | 15:11



A participação de Marlene Mattos no documentário de Xuxa Meneghel, lançado pelo Globoplay, causou uma grande polêmica na web. Isso porque a ex-empresária da apresentadora fez diversas revelações e mostrou que não tem papas na língua.

Entretanto, não foi com toda a equipe de Xuxa que Marlene cultivou inimizades. Em uma conversa com a colunista Fábia Oliveira, Bárbara Borges deu alguns detalhes sobre sua vida como paquita. Segundo ela, a experiência foi inesquecível.

- Eu guardo muitos momentos inesquecíveis. Eu realmente vivi quatro anos ali, com lembranças que me marcaram muito. Mas as lembranças dos shows da Xuxa foi algo que acho que eu nunca vou ver igual. É único. A legião de fãs, a multidão de pessoas em couro, gritando, dançando, chorando nos shows? Aquela imagem da multidão pelo Brasil, isso me marcou profundamente. Quando a gente saía dos shows e estava dentro do ônibus com a Xuxa e via as pessoas em volta, a loucura que era, né? Pessoas desmaiando? Então, isso foi uma coisa que me marcou. Acho que eu nunca vou ver algo parecido com aquilo, estando lá, fazendo parte, estando dentro. Aquilo me marcou profundamente!

A ex-A Fazenda também não deixou de falar sobre seu passado com Marlene Mattos. Apesar da ex-empresária de Xuxa ser exigente, Bárbara revelou que conheceu um lado mais amoroso dela. Por conta disso, as duas tem contato até hoje.

- Eu tenho muita gratidão pela Marlene. Aprendi, cresci muito profissionalmente e artisticamente. Consegui também conhecer um outro lado dela porque, até então, a gente sempre esperava os esporros, as brigas, as exigências? Mas eu também conheci um lado coração dela. [...] A minha relação com a Marlene é boa. Eu não tive um problema com ela, nunca deixei de falar com ela ao longo desses anos pós-paquita. Eu continuei mantendo o contato.

Mas não é só com Marlene que a ex-paquita conversa. Ela contou à colunista que sempre troca mensagens com Xuxa Meneghel.

- Eu não tenho contato direto, mas eu tenho o WhatsApp dela e todas as vezes que eu mandei mensagem, ela me respondeu, a gente conversou. Eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito muito grande por ela. Ela faz parte da minha vida, ela é muito importante em toda a minha trajetória artística.