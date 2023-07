Joelma cancela agenda de shows por tempo indeterminado após passar mal

23/07/2023 | 15:10



Joelma não anda passando por momentos muito bons quando o assunto é sua saúde. Desde que teve Covid-19, a cantora sofreu com diversas complicações da doença e precisou passar um tempo fora dos palcos para se recuperar.

Entretanto, ao que parece, ela vai precisar fazer mais uma pausa na carreira. Através do Instagram, a artista e sua equipe revelaram que ela vai ficar fora dos palcos por tempo indeterminado e seus shows, cancelados.

Em seguida, a postagem revelou o motivo do afastamento. Segundo eles, Joelma não se sentiu bem em sua última apresentação e decidiu focar na saúde.

A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que Joelma não se sentiu bem no show do último sábado, dia 11, por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão.

Ela também aproveitou para deixar um recado aos fãs e seguidores:

Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês!