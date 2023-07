CBF faz preparação especial para árbitros antes das semifinais da Copa do Brasil

23/07/2023 | 14:46



Os constantes erros de arbitragem na temporada, reforçados por reclamações contundentes de clubes e jogadores, levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a antecipar a concentração dos árbitros escolhidos para apitar as semifinais da Copa do Brasil. Eles passarão por uma preparação especial para minimizar o risco de falhas.

Os profissionais serão submetidos a treinamentos no campo, a ser realizado no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com a presença de atletas para simular situações reais de jogo. Simultaneamente, os árbitros assistentes de vídeo farão atividades no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB).

Na concentração, os árbitros também receberão alimentação, preparação física, tática e psicológica. Ao todo, 19 árbitros vão participar dos treinamentos, os 14 que estarão nas semifinais, além de cinco convidados.

A primeira semifinal será entre Corinthians e São Paulo, nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O jogo será apitado por Wilton Pereira Sampaio (GO), que terá como seus auxiliares: Bruno Pires (GO), Nailton Junior (CE) e Yuri Elino (RJ). Estarão no VAR: Rodrigo Guarizo (SP), Alisson Furtado (TO) e Fabricio Porfirio (SP).

Já a partida entre Grêmio e Flamengo, que será nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, terá no apito o árbitro Raphael Claus (SP), com Bruno Boschilia (PR), Guilherme Camilo (MG) e João Gobi (SP) como auxiliares. Os árbitros de vídeo serão Igor Benevenuto (MG), Dyorgenes Padovani (ES) e Fabrício Vilarinho (GO).