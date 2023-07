Joelma cancela shows e anuncia pausa na carreira; entenda

23/07/2023 | 14:08



Depois que contraiu a Covid-19 cinco vezes, Joelma tem vivido um verdadeiro drama em sua vida por conta das sequelas da doença. A cantora, que havia cancelado shows recentemente por ter passado mal com falta de ar e outros sintomas, precisou cancelar novamente a agenda de apresentações, por tempo indeterminado.

No último sábado, 22, Joelma passou mal durante um show em Santa Maria das Barreiras, no Pará, e foi orientada por médicos a repousar até ficar completamente curada.

Um comunicado oficial foi divulgado na manhã deste domingo, 23, no Instagram da artista. "Meus babys, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do Céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar de minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês", escreveu Joelma.

Na sequência, um texto assinado pela A Jshows, escritório que administra a carreira da cantora, ressaltou: "Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por causa de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado".

Derrames oculares e paradas cardíacas

Joelma revelou que chegou a ter três derrames oculares, algumas paradas cardíacas e várias sequelas depois da Covid, em entrevistas. Ela também ficou com rosto e corpo inchados.

Durante apresentação em São Paulo, em novembro de 2022, na Calypso Tour, a artista também falou sobre seu drama. "Gente, eu tive três derrames oculares, algumas paradas cardíacas. Isso ninguém sabe. Eu passo sozinha, mas Ele é a minha força. Nele, eu posso todas as coisas", disse ela, entre uma música e outra, à multidão.

Show de Parnaíba cancelado

A pausa nas apresentações para cuidar da saúde afetou a programação do evento Delta Férias, em Parnaíba, que tinha um show de Joelma previsto para a próxima terça-feira, 25.

A prefeitura do município publicou nas redes sociais uma nota de esclarecimento informando o cancelamento da apresentação da cantora e que uma nova atração será anunciada para o evento.