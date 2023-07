Mãe de Marília Mendonça rebate críticas após deixar o neto conhecer sósia da cantora: Gente sem noção

23/07/2023 | 14:10



Hablou! Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, mostrou que está atenta a tudo que está acontecendo nas redes sociais envolvendo o seu nome e da sua família.

No último sábado, dia 22, a mãe da cantora participou de um evento ao lado do seu netinho, Léo, e um detalhe chamou atenção de alguns internautas. O momento em questão foi quando o pequeno conheceu a sósia de Marília Mendonça, Juliana Cavalheiro, o que não foi visto com bons olhos por alguns.

Rapidamente e atenta aos comentários, Dona Ruth mandou um recado ao compartilhar uma foto de Marília:

Gente sem noção. Essa é a última imagem que Léo tem da mãe.