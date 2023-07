Guarani derrota Atlético-GO no Brinco e entra na briga pelo acesso na Série B

23/07/2023 | 13:25



O Guarani entrou de vez na briga pelo acesso ao derrotar o Atlético-GO por 1 a 0 neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 19ª rodada. O único gol foi marcado por Derek, vice-artilheiro da Série B, com oito. Vagner Love, do Sport, tem nove.

O resultado levou o Guarani, que não perde há quatro jogos, aos 32 pontos. O Novorizontino, na liderança, tem 36. O Atlético-GO, por outro lado, continua caindo na tabela de classificação e fica estacionado com 27.

Guarani e Atlético-GO demoraram a engrenar. Os times começaram nervosos, errando muitos passes e cometendo várias faltas. O time bugrino ainda reclamou de um possível pênalti de Alix Vinicius em Bruninho. A arbitragem considerou lance normal e fez o jogo seguir.

Foi só depois da parada técnica que os clubes conseguiram criar boas oportunidades de gol. O Guarani foi mais eficaz e abriu o marcador aos 31 minutos. Mayk cobrou escanteio curto para Diogo Mateus, que cruzou. Na primeira trave, Derek desviou de cabeça e fez 1 a 0.

O gol motivou ainda mais o Guarani, que quase fez o segundo com João Victor. O Atlético-GO foi ter sua melhor oportunidade apenas aos 43. Shaylon recebeu dentro da área e bateu com categoria. A bola bateu na trave, percorreu a linha e não entrou.

O panorama do segundo tempo continuou igual. O Guarani foi superior e desperdiçou uma grande oportunidade de ampliar o marcador. Aos nove minutos, Derek avançou em liberdade e caiu após disputa com Bruno Tubarão, pênalti. Isaque foi para a cobrança, mas parou na defesa de Ronaldo. Na sobra, o atacante acertou o travessão.

Após perder o pênalti, o Guarani desistiu de atacar e procurou se defender. A tática acabou dando resultado. O Atlético-GO esbarrou na marcação rival, pouco assustou e acabou sendo derrotado em Campinas.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Avaí no sábado, às 17h, na Ressacada, em Florianópolis (SC). No domingo, o Vitória visita a Ponte Preta, às 18h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 ATLÉTICO-GO

GUARANI - Douglas Borges; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Lucas Araújo (Bernardo), Matheus Bueno, Isaque (Lucas Silva) e Bruninho (Wenderson); João Victor e Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius (David Braga), Lucas Gazal e Heron; Matheus Sales (Emerson Santos), Rhaldney (Daniel), Sillas (Léo Pereira) e Shaylon; Kelvin (Airton). Técnico: Gustavo Coutinho.

GOLS - Derek, aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruninho, Derek e Matheus Bueno (Guarani); Silla (Atlético-GO)

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS)

RENDA - R$179.430,00

PÚBLICO - 6.674 pagantes (7.865 total)

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)