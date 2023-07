Namorada de Éder Militão revela que quase morreu após complicações com silicone: - Sofri demais

23/07/2023 | 13:11



Cassia Lourenço, namorada do jogador Éder Militão, revelou que sofreu muito ao colocar silicone. Em suas redes sociais, a estudante abriu a caixinha de perguntas e falou abertamente sobre o assunto.

Após o procedimento, Cassia contou que ficou à beira da morte, além de ter anemia e embolia pulmonar.

- Eu só coloquei silicone. Não tinha nada de peito. Mas eu não faria nenhum tipo de procedimento estético porque meu silicone foi um dos meus maiores ensinamentos de vida. Eu quase morri. Tive embolia pulmonar, tive hemorragia e anemia. Eu emagreci muito, sofri demais.

Ela ainda explicou que não foi por conta do silicone em si, e sim por um acidente enquanto corria de kart:

- Não foi o silicone em si. Eu tive uma costela quebrada porque eu corro de kart. Eu tive uma corrida uma semana antes da cirurgia, quebrei a costela, não sabia que tinha quebrado. Aí depois de uns 15 dias que eu já tinha colocado silicone eu comecei a sentir muita pressão no peito, a gente feita a tomografia e deu que eu estava com embolia pulmonar.

E encerrou:

- O pior foi eu ter alergia ao anticoagulante, que foi o que me deu hemorragia. Aí eu perdi muito sangue e depois eu tive anemia. Cada corpo é um corpo. Como eu disse, quebrei uma costela uma semana antes da cirurgia. Meu silicone cicatrizou muito rápido, mas também fiz muitas coisas que não podia. Dirigi com dois dias de cirurgia e viajei com cinco dias. É só fazer tudo certinho que dá certo.