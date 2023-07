Selena Gomez comemora aniversário com duas festas, exibição de Barbie e famosos

23/07/2023 | 13:10



Depois de ser alvo de muitas polêmicas envolvendo Justin e Hailey Bieber, Selena Gomez decidiu focar em sua vida e carreira - e em seu aniversário. A cantora completou 31 anos de idade no último sábado, dia 22, mas, só publicou os registros do dia especial na madrugada deste domingo, dia 23.

Para começar as celebrações, a artista ganhou um lindo bolo em formato de S repleto de flores e publicou no Instagram o momento que apagou as velas. Entretanto, na legenda, Selena agradeceu os fãs por fazerem doações ao fundo criado para aumentar o acesso aos serviços de saúde mental.

Festona!

As comemorações não pararam por aí! Após apagar as velas na cama, Selena escolheu um vestido vermelho com flores para celebrar a chegada da nova idade.

A grande festa contou com a presença de diversos famosos, como Paris Hilton e Christina Aguilera. Na legenda, ela escreveu:

31

Momento Barbie

E tem mais! Depois da festança repleta de amigos e famosos de Gomez, a atriz decidiu entrar na moda e fazer um jantar Barbiecore. Além de comerem usando apenas roupas rosas, Selena e as BFFs aproveitaram para conferir o filme Barbie em primeira mão.

Uau, que diva!