Após boatos de affair, João Guilherme publica foto com Bruna Marquezine e web vai à loucura

23/07/2023 | 12:10



Não é novidade que a web adora juntar famosos que aparecem juntos e deixar todos especulando um romance entre eles. E, recentemente, os alvos dos rumores de affair foram João Guilherme e Bruna Marquezine.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, os boatos sobre um possível romance começaram quando a dupla foi vista na maior intimidade durante as gravações da série Amor da Minha Vida, do Star+. Os artistas teriam trabalhado até as quatro da manhã e ficaram a madrugada toda conversando e trocando olhares.

João Guilherme atiçou ainda mais os fãs ao publicar uma série de fotos com os colegas de elenco, inclusive com Bruna. Através do Instagram, o irmão de Zé Felipe compartilhou um clique com a atriz, onde ele estava sem camisa e segurando um violão.

Eu que falo pra lá é pra cá que queria me apaixonar? realmente encontrei o Amor Da Minha Vida projeto lindo finalizado essa semana!

Mesmo com outras fotos no carrossel, os internautas não deixaram de comentar sobre o possível casal. Muitos confessaram que o ator tinha assumido o romance com a intérprete de Penny em Besouro Azul.

Eu achando que ia assumir o novo romance, disse uma fã.

Eu achando que iria assumir relacionamento com a Bruna, comentou outra.