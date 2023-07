Temer apaga vídeo em que se ?veste? de Ken e brinca com mesóclise: ?Barbie-me-ei?

23/07/2023 | 11:31



O perfil do ex-presidente Michel Temer (MDB) no Twitter publicou, e depois apagou, uma brincadeira com o filme Barbie, que estreou nos cinemas na quinta-feira, 20. Além de Temer, outros políticos entraram na onda cor-de-rosa nas redes sociais, mas a homenagem à boneca divulgada na página do emedebista ia além. Em vídeo postado na noite deste sábado, 22, ele aparecia em uma caixa de brinquedo vestindo um terno rosa-choque. Outras imagens mostravam o rosto do ex-presidente no lugar do ator Ryan Gosling, que interpreta o boneco Ken. Tudo isso ao som de Sou a Barbie Girl, da cantora Kelly Key.

A postagem foi apagada na manhã deste domingo, 23. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de Temer para entender o motivo. O vídeo já acumulava 2,9 milhões de visualizações. O perfil do ex-presidente não postou nenhuma brincadeira com o filme Oppenheimer, que estreou na mesma data que Barbie. O lançamento dos dois blockbusters ao mesmo tempo gerou brincadeiras com o nome Barbenheimer.

O vídeo foi publicado no perfil de Temer com a legenda "Barbie-me-ei", além da hashtag #kentemer. O ex-presidente virou piada na internet por usar com frequência mesóclises - quando o pronome fica no meio do verbo, como em "vê-lo-ei". Assista às imagens abaixo, repostadas por outro usuário da rede social.

Vários outros políticos aderiram à onda de Barbie, embora de forma mais discreta que Temer. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, divulgou neste sábado um vídeo cor-de-rosa sobre as últimas ações do governo. A trilha também foi Barbie Girl, mas em inglês, da banda Aqua.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (AP), usou uma versão instrumental da mesma música para apresentar um vídeo da neta, Bella, usando um vestido rosa-choque.

O governo do Estado de São Paulo também entrou na onda Barbiecore e fez várias postagens sobre as ações da gestão com a imagem da boneca. "Sou a Barbie SP, se você quer ver os resultados do meu Estado, presta atenção, tem segurança e educação, vamos em frente, o paulista é exigente", diz a legenda de uma das publicações. O Ministério do Desenvolvimento postou ação semelhante.