Christian Figueiredo relata assalto à mão armada: - Achei que eu ia morrer

23/07/2023 | 11:11



Christian Figueiredo passou por um grande susto nos últimos dias! O youtuber usou as redes sociais para revelar que foi vítima de um assalto à mão armada.

Muito emocionado, ele postou um vídeo para falar do susto e confessou que agora está vendo a vida de uma maneira diferente:

DESABAFO. Acreditar que tudo tem um sentido nos dá força para continuar avançando, superando obstáculos e crescendo! A partir de hoje estou vendo a vida de uma maneira diferente, gratidão!, escreveu ele.

No vídeo, Christian contou que pensou muitas vezes antes de postar o relato:

- Pensei umas 10 vezes antes de gravar esse vídeo, mas eu precisava desabafar. Ontem foi o dia da minha vida que eu mais me senti impotente. Que vi de perto que a vida é frágil, ela é um sopro. Ontem eu achei que eu ia morrer. Ontem eu achei que eu não ia estar mais aqui com vocês. Eu estava descendo do carro com meu segurança - hoje eu ando com segurança, porque já sofri assalto, mas eu não estava presente - nunca tive uma arma apontada pra minha cabeça. Nunca ouvi uma frase vou te encher de bala. Foi isso que ouvi 3x.

Em seguida, ele contou que só pensava nos seus filhos e em sua família:

- Eu só conseguia pensar nos meus filhos. A primeira coisa que me veio na cabeça foi eles. E se ele fizesse isso, eu ia morrer e foi aí que derrubei minhas coisas no chão. E ele ficou muito nervoso. Eu esperando um milagre acontecer e vi minha vida passando pela minha frente. Visualizei o nascimento dos meus filhos, a Zoo, minha mãe, meu pai.