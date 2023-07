Letícia Cazarré pede calma após cobrança de internautas por fotos com Maria Guilhermina

23/07/2023 | 11:10



Letícia Cazarré precisou usar as redes sociais para acalmar as pessoas que acompanham a sua família. Tudo começou após alguns internautas cobrarem a presença de Maria Guilhermina em algumas fotos da família.

Com um clique do marido, Juliano Cazarré, Letícia explicou que a pequena ainda precisa de cuidados 24 horas por dia. Além de precisar da ajuda de um ventilador mecânico:

Toda vez que a gente posta foto da família na sala e a Guilhermina não aparece, recebemos um monte de mensagens dizendo: Está faltando a Guilhermina!, ela devia estar na foto, Cadê a Guilhermina?, Foto de família? faltou a Guilhermina! Gente, eu sei que vocês sentem um carinho enorme por ela e por nós. Mas lembrem-se de que Guilhermina é uma bebezinha que precisa de suporte médico 24h/dia, ela ainda respira a maior parte do tempo com ajuda de um ventilador mecânico, precisa ser aspirada com frequência, não aguenta muita movimentação, ela é muito sensível! Se nós tiramos uma foto sem ela, não é porque ela esteja faltando, é porque ela precisa descansar, ou fazer as terapias, e ficar protegida também de muitos vírus e bactérias que circulam normalmente entre nós.

Letícia ainda pediu calma a todos:

Então, por favor! Fiquem calmos, apreciem uma foto de família e, ao notar a ausência de um filho acamado, apenas rezem por ele! Nós vivemos 24h em função da condição da Guilhermina, e isso não nos faz menos alegres, pelo contrário. Nos sobra vontade de estar com os amigos e familiares, mas por enquanto, é no cantinho de nossa sala que podemos encontrar apenas alguns deles.

E encerrou:

Podem ter certeza de que ninguém mais do que nós quer ver a Guilhermina em todas as fotos e momentos em família. Mas este dia ainda não chegou pra nós. E assim vamos agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele nos traz, e pedindo graças para fazer valer a vontade dEle, e paciência para esperar. Um dia de cada vez. Beijos a todos!