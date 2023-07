Santo André ‘joga a vida’ hoje à tarde

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



23/07/2023 | 10:33



É hoje ou nunca. A última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D chega ao fim neste domingo com o Santo André precisando da vitória para se classificar. O adversário é o Democrata-MG, terceiro colocado do Grupo F com 24 pontos. O Ramalhão é o quarto com 18 pontos, seguido pelo Vitória-ES com 17.

Em caso de revés hoje e vitória do time capixaba, a vaga escapa das mãos do time do Grande ABC. Já em caso de empate, o Ramalhão terá que torcer para que o Vitória não vença o seu jogo.

Andreenses e mineiros medem forças logo mais, às 15 horas, no Estádio Bruno José Daniel. As principais torcidas do Ramalhão estão preparando uma recepção ao ônibus do clube a partir do meio-dia, no Portão C.

Para a partida de hoje, o Santo André já poderá contar com o colombiano Elácio Cordoba, que foi anunciado na sexta-feira (21). O lateral direito tem contrato até o final da temporada. O último clube e Elácio a foi o Ituano.