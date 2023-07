Em jogo de cinco gols, Cachorrão perde para o São José

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



23/07/2023 | 10:28



O EC São Bernardo conheceu a sua terceira derrota na Copa Paulista. Jogando ontem pela manhã no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Cachorrão perdeu por 3 a 2 para o São José e caiu para quarta posição no Grupo C. Já a equipe do Vale do Paraíba subiu para a terceira colocação da chave com sete pontos.

A partida foi franca, com boas oportunidades para ambos os lados, mas o São José foi mais eficiente nas oportunidades que teve, matando o jogo aos 35 minutos do segundo tempo, quando o duelo estava 2 a 2.

O próximo jogo do Cachorrão acontece no domingo (30), contra a Portuguesa Santista, no litoral.