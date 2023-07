Matty Healy, ex de Taylor Swift, beija baixista no palco e Malásia cancela festival

23/07/2023 | 10:09



Matty Healy, vocalista da banda inglesa de pop rock e Indie rock, de Manchester, e ex de Taylor Swift, beijou outro homem na boca durante o show que fazia no Good Vibes Festival, em Kuala Lumpur, na Malásia, na sexta-feira, 21, e o governo do país decidiu cancelar o restante do festival, que duraria todo o fim de semana.

No palco, Matty Healy, de 34 anos, criticou as leis da Malásia contra a comunidade LGBTQIA+ e na sequência deu um beijo na boca do baixista Ross MacDonald. "Não vejo sentido em convidar o 1975 para vir a um país e depois nos dizer com quem podemos fazer sexo", disse Healy à plateia.

O cantor disse ainda: "Isso não é justo com vocês, porque vocês não representam seu governo. Vocês são jovens e tenho certeza que muitos de vocês são gays e progressistas". E repetiu que aquilo tudo era "ridículo".

A banda foi proibida de terminar o show.

No país, que criminaliza a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo, quem desobedecer a lei pode ser condenado a 20 anos de prisão.

No sábado, 22, os organizadores do festival anunciaram que o Ministério das Comunicações havia decidido cancelar o evento, que contaria ainda com shows de bandas como Strokes, Sabrina Carpenter e Blink, entre outras.

O comunicado, divulgado nas redes sociais do Good Vibes, diz que a decisão foi tomada "após a polêmica conduta e comentários feitos pelo artista britânico Matty Healy, da banda The 1975?.

"Essa decisão adere à diretiva de cancelamento imediato emitida às 13h20 horário local, 22 de julho de 2023, pelo Ministério das Comunicações e Digital. O Ministério sublinhou sua postura inabalável contra quaisquer partes que desafiem, ridicularizem ou violem as leis da Malásia. Pedimos sinceras desculpas a todos os detentores de ingressos, fornecedores, patrocinadores e parceiros", diz a nota.

No Twitter, o ministro das Comunicações, Fahmi, chamou as "ações" e "declarações" do cantor de "rudes"