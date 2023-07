Jorge Sampaoli admite ?atuação caótica? do Flamengo e rejeita conflito com Vidal

23/07/2023 | 09:37



O técnico Jorge Sampaoli não engoliu a atuação do Flamengo no empate com o América-MG por 1 a 1 no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado. O treinador afirmou que o time rubro-negro teve uma "atuação caótica", que não faz jus ao elenco estrelado que tem em mãos.

"Acho que o jogo foi bastante caótico, principalmente no segundo tempo. O time acelerou muito nas jogadas, não entendeu os tempos de ataque, contra o rival que marcava individualmente. Creio que nesse tipo de partida não se sente cômodo", disse Sampaoli.

Apesar do Flamengo ter conquistado inúmeros títulos nos últimos anos, o treinador revelou que sentiu ansiedade por parte dos seus jogadores. O time carioca evitou a derrota para o América com gol de Victor Hugo aos 49 minutos do segundo tempo.

"Temos que analisar tudo. Mas quando temos uma semana cheia para treinar, aproveitamos o tempo para consolidar alguma carência do time. Hoje foi um jogo que mentalmente a acreditávamos que ganharíamos, mas com o passar do tempo fomos neutralizados e também não aproveitamos as chances claras que teve. Isso provocou ansiedade e desespero. Não sei se é por causa de uma semana longa de treinos ou porque não chegamos mentalmente tão preparados para o jogo. A equipe não soube superar a marcação do adversário, e isso criou imprecisão", afirmou.

O resultado deixou o Flamengo com 28 pontos, na terceira posição, podendo ver o Botafogo disparar ainda mais na tabela de classificação. Durante a coletiva de imprensa, Jorge Sampaoli ainda foi questionado sobre as falas de Vidal em sua chegada ao Athletico-PR. O chileno chegou a chamar o treinador de perdedor.

Sampaoli não quis entrar em conflito com seu ex-comandado. "Nunca comento sobre o que falam os outros. Sinceramente tomo as minhas decisões e me preocupo muito para fazer com que o meu time jogue melhor. E se o Arturo falar, minha maneira de pensar sobre Arturo não vai mudar nunca. Nunca comento sobre o que os outros falam. Faz parte do futebol tomar decisões", disse.

O Flamengo agora se prepara para enfrentar o Grêmio, em jogo marcado para esta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.