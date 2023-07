Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



23/07/2023 | 02:32



Endosso

Estou inteiramente de acordo com a manifestação do Dr. Nevino Antônio Rocco (Políticos, dia 21). Aliás, não me surpreende a manifestação dele, pois desde que o conheço, lá pelos idos dos anos 60, sempre o estimado colega foi defensor das causas de interesse da população! Parabéns, Dr. Nevino!

José Bueno Lima

Santo André

Fila do INSS

O INSS, pelo que parece, não dá prioridade para aqueles que buscam por direitos adquiridos e amparados pela mais verdadeira justiça. Um milhão e setecentos mil seres humanos esperam, sem respeito, por benefícios tais como aposentadoria, pensão, salário maternidade e auxílio assistencial (Economia, dia 17). Como é que nós, também seres humanos, devemos ou deveríamos compreender e/ou aceitar tamanha prova de descaso social? A quem devemos recorrer para que esse pesadelo deixe de existir? Se somos nós os culpados, qual é nosso crime? E quanto aos 596.699 beneficiários e beneficiários que aguardam na expectativa das tais perícias médicas, quanto tempo ainda devem aguardar? Não devemos acreditar no Portal da Transparência do INSS, que revela que 1.197.750 pessoas ainda se encontram em fase da análise administrativa? Quem poderia, afinal, responder a esses quesitos imprescindíveis?

Cecél Garcia

Santo André

Esporte regional

Estou gostando muito de alguns conteúdos deste jornal, principalmente o esporte, que está falando sempre da nossa região. Sempre acompanho e sou torcedor do nosso Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão.

Humberto Darella

São Bernardo

Cordão girassol

Esse é o tipo de política pública que precisa ser divulgada (Política, dia 21). Eu uso este cordão e por muitos lugares que fui, muita gente ainda não conhecia o significado.

Suellen Barbosa

do Instagram

Antirracismo

‘Após denúncia de racismo, São Bernardo adere a projeto do MP’ (Setecidades, dia 20). Não podemos esquecer que em 19 de abril de 2023 houve injúria racial dentro da Câmara de São Bernardo contra guarda-civil municipal.

Cristiano Beta

do Instagram

Lula no Grande ABC – 1

‘Lula virá pela segunda vez à região na posse do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC’ (Política, dia 20). Não é pela Nação. Não é pelo trabalhador. É pela política. É pela inversão. É politicagem. Deus nos proteja.

Fabiano d’Avila

do Instagram

Lula no Grande ABC – 2

Antes do presidente Lula, nem universidade tinha no Grande ABC, e o pessoal ainda critica.

Gabriel Iudice

do Instagram