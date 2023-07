Gestão técnica?

Da Redação



23/07/2023



É possível afirmar com segurança: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) privilegia uma das cidades do Grande ABC na distribuição de verbas do Orçamento paulista. Levantamento realizado pela equipe de reportagem do Diário, com dados do próprio Palácio dos Bandeirantes, mostra que São Bernardo ficou com 70% de todos os recursos voluntários liberados pelo Estado para a região. A administração do prefeito Orlando Morando (PSDB), que tem se aproximado politicamente do chefe do Executivo paulista, abocanhou R$ 32,5 milhões dos R$ 46,8 milhões destinados ao bloco dos sete municípios. Trata-se de privilégio inaceitável, além de incompatível com os princípios republicanos.

O volume de verbas públicas estaduais destinadas a São Bernardo cresce na medida em que Morando vai fortalecendo na cidade o partido do governador Tarcísio de Freitas – o prefeito tem dado poderes cada vez maiores ao Republicanos. Enquanto entope os cofres são-bernardenses com o dinheiro que é de todos os paulistas, o governador ignora pleitos legítimos de outros municípios da região. Mauá e Diadema, ambos administrados por prefeitos do PT, agremiação adversária política do titular do Palácio dos Bandeirantes, são coincidentemente os menos agraciados com recursos chamados voluntários, ou seja, encaminhados de acordo com a vontade do dono da caneta.

A disparidade de tratamento é chocante. A diferença de repasses de São Bernardo para a segunda colocada no ranking, Ribeirão Pires, é de R$ 28,2 milhões – a cidade gerida por Guto Volpi (PL) recebeu R$ 5,3 milhões. A terceira é Santo André, com valor quase dez vezes menor: R$ 3,9 milhões. Diadema ficou com R$ 1,4 milhão, enquanto Mauá só viu R$ 200 mil! Fica cada vez mais evidente que, a exemplo de seus antecessores, Tarcísio de Freitas também adota critérios políticos no relacionamento com os municípios do Grande ABC. É bastante decepcionante para quem votou em nome da mudança por acreditar na roupagem técnica com a qual sempre se vestiu o ex-ministro da Infraestrutura.