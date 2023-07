Charge - 23 de julho de 2023

Seri



23/07/2023 | 02:10



O Governo do Estado liberou quase 70% dos recursos voluntários ao Grande ABC para São Bernardo. Dados do Portal da Transparência da Secretaria Estadual da Fazenda mostram que dos R$ 46,8 milhões destinados às sete cidades no primeiro semestre, a administração de Orlando Morando (PSDB) ficou com R$ 32,5 milhões.

A equipe do Diário tabulou as informações e levou em consideração apenas verbas discricionárias, ou seja, o dinheiro que o Estado pode manejar sem empecilhos constitucionais, com direcionamento às prefeituras. Também buscou estrato de 1º de janeiro a 30 de junho, primeiros seis meses da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).