São Bernardo recebe 70% de toda verba liberada pelo Estado à região

O Governo do Estado liberou quase 70% dos recursos voluntários ao Grande ABC para São Bernardo. Dados do Portal da Transparência da Secretaria Estadual da Fazenda mostram que dos R$ 46,8 milhões destinados às sete cidades no primeiro semestre, a administração de Orlando Morando (PSDB) ficou com R$ 32,5 milhões.

A equipe do Diário tabulou as informações e levou em consideração apenas verbas discricionárias, ou seja, o dinheiro que o Estado pode manejar sem empecilhos constitucionais, com direcionamento às prefeituras. Também buscou estrato de 1º de janeiro a 30 de junho, primeiros seis meses da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A disparidade entre São Bernardo e a segunda colocada, no caso, Ribeirão Pires, é de R$ 28,2 milhões – a cidade gerida por Guto Volpi (PL) recebeu R$ 5,3 milhões. O terceiro colocado no ranking de Tarcísio é Santo André: R$ 3,9 milhões (veja tabela completa abaixo)

Outro fator que chama atenção é o volume de recursos liberados para as prefeituras de Diadema e Mauá, ambas administradas pelo PT – José de Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, respectivamente. Diadema contou com R$ 1,4 milhão. Mauá, ainda menos: só R$ 200 mil.

Justamente Mauá é que tenta fazer com que o Governo do Estado retome o auxílio financeiro para custear o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. Até dezembro, o Palácio dos Bandeirantes repassava R$ 1,5 milhão ao mês, dinheiro esse que inteirava nos R$ 10 milhões mensais que a Prefeitura mauaense reserva para manter a estrutura hospitalar. Tarcísio havia assegurado que a verba retornaria aos cofres da cidade, porém, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o pleito do prefeito Marcelo Oliveira ainda está em análise.

Outro pedido de Marcelo é a recuperação da Avenida dos Estados, no trecho mauaense. No primeiro semestre, Tarcísio entregou a parte de Santo André do viário que liga o Grande ABC à Capital. O 1,1 quilômetro restante, em Mauá, foi ignorado. A promessa é executar obras nesse trecho no segundo semestre.

PREDILEÇÃO GRADUAL

Para comparar o tratamento dado a São Bernardo pelo Governo do Estado, o Diário levantou também o volume de recursos discricionários liberados no primeiro semestre dos mandatos de Geraldo Alckmin (hoje no PSB) e João Doria (ex-PSDB). O que se vê é que, desde a gestão tucana – que coincidiu também com a ascenção de Morando ao poder em São Bernardo – a balança pende para a cidade.

Em 2019, Doria liberou 53,94% das verbas do Grande ABC somente para São Bernardo. Com Alckmin, esse índice foi de 33,1% (em 2011) e 5,66% (em 2015) – vale lembrar que o prefeito da época era o petista Luiz Marinho.

Procurado, o Estado afirmou que “as transferências voluntárias a municípios e entidades da sociedade civil são realizadas com base em critérios estritamente técnicos, levando-se em conta o interesse público e o bem-estar dos cidadãos”.