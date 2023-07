Diocese de Santo André celebra 69 anos com missa

Da Redação

23/07/2023



Neste sábado (22), a Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, foi palco para a celebração de 69 anos da Diocese e abertura do ano jubilar para a preparação dos 70 anos. A missa foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, e contou com a presença de fiéis das sete cidades do Grande ABC, do clero diocesano e seminaristas.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, acompanhado por sua esposa Inês, bem como o secretário de Ações Governamentais de Santo André, Pedrinho Botaro, e o secretário de governo de São Caetano, Bruno Vassari, também prestigiaram a solenidade.

A Santa Missa foi celebrada com uma catedral adornada para receber fiéis das 106 paróquias da diocese. Durante a celebração, Dom Pedro Carlos Cipollini reafirmou o compromisso da diocese em continuar promovendo a fé, a acolhida e a missão, buscando incansavelmente a construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

"Completam-se os 69 anos da criação da nossa Diocese e iniciamos hoje o Ano Jubilar de comemoração dos 70 anos. Ao longo do tempo, temos caminhado na certeza desta presença maravilhosa de Cristo no meio de nós, somos novas criaturas para fazer novas todas as coisas. É notável como o lema episcopal dos bispos de Santo André indica essa direção, se colocados todos em ordem cronológica, um atrás do outro. Fazer tudo em Cristo para sermos todos irmãos e termos a vida, pois sem Ele nada podemos fazer", falou.

LIVRO

Após a celebração eucarística, no auditório do Edifício Sede Santo André Apóstolo, os religiosos promoveram o lançamento do livro "Diocese de Santo André: História de Acolhida e Missão". A obra, de do bispo Dom pedro e de mais 10 autores, é classificada pela diocese como um marco histórico para a comunidade religiosa local, pois proporciona uma valiosa fonte de conhecimento e inspiração para as gerações presentes e futuras.

O lançamento do livro foi seguido por uma exposição de fotos no hall do prédio, onde foram exibidas imagens de momentos significativos ao longo dos 69 anos da diocese. A exposição trouxe à tona lembranças, sorrisos e lágrimas de alegria, destacando a jornada de fé e serviço da Diocese de Santo André em prol da comunidade.

A organização do livro ficou a cargo da Irmã Wilma Carvalho, que conduziu a apresentação dos autores dos capítulos e destacou a importância dessa obra para preservar a rica história da diocese.