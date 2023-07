Barcelona cancela amistoso de pré-temporada com a Juventus por problemas médicos

22/07/2023 | 16:10



O jogo amistoso entre Barcelona e Juventus, que estava marcado para este sábado nos Estados Unidos, foi cancelado por problemas médicos no clube espanhol. Em um comunicado nas redes sociais, os catalães informaram uma gastroenterite viral em 'parte significativa' do elenco, impedindo o jogo de pré-temporada que estava marcado para o Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia.

"O FC Barcelona informa que o jogo contra a Juventus FC, agendado para hoje, 22 de julho, às 19h30 (23h30 no horário de Brasília), no Levi's Stadium, como parte do Soccer Champions Tour, foi cancelado. Uma parte significativa do plantel blaugrana apresenta uma gastroenterite viral". Também na rede social, a Juventus prestou sua solidariedade ao clube espanhol: "Desejamos uma pronta recuperação aos jogadores do Barcelona".

Em pré-temporada na América do Norte, o Barcelona tem um amistoso marcado contra o Arsenal na próxima quarta-feira, também na cidade de Santa Clara. No sábado, 29, vai até Los Angeles para um clássico com o Real Madrid. Por fim, o time de Xavi Hernández encerra a excursão pela Califórnia contra o Milan, no dia 2 de agosto, em Las Vegas.

Campeão espanhol, o Barcelona vive a expectativa para o início da temporada. Até o momento, o clube contratou três jogadores experientes: o meia Gündogan, o zagueiro Iñigo Martínez e o volante Oriol Romeu. Por outro lado, os espanhóis perderam Busquests e Jordi Alba em fim de contrato - os dois partiram para o Inter Miami, dos Estados Unidos, para jogar ao lado de Lionel Messi.