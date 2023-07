Após nova derrota na Série B, Ponte Preta demite o técnico Felipe Moreira

22/07/2023 | 15:32



A direção da Ponte Preta comunicou, neste sábado, a demissão do técnico Felipe Moreira. Isso aconteceu um dia após o time perder por 1 a 0 para o CRB, em Maceió, no termino do primeiro turno da série B do Campeonato Brasileiro.

Esta foi a terceira passagem do técnico pelo comando do time. Mas ele enfrentou muitas dificuldades com um elenco carente para fazer frente à disputa da competição. A diretoria deve anunciar novo técnico ainda no começo da próxima semana.

Felipe Moreira foi efetivado ao final de maio, quando o treinador Hélio dos Anjos pediu demissão. A decisão da promoção, do então auxiliar, foi do presidente Marco Antônio Eberlin.

No comando da Ponte, Moreira somou 18 jogos, com cinco vitórias, sete empates e seis derrotas. Foram 10 gols marcados e 12 sofridos. Um aproveitamento geral de 40,7%. O técnico deixa o cargo com a equipe na 13ª posição da Série B, com 22 pontos, em 19 rodadas. O time não vence há três partidas.