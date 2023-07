Michelle Loreto relata susto durante gravidez: Mãe de primeira viagem, eu fiquei assustada

22/07/2023 | 15:10



Michelle Loreto está curtindo muito a primeira gestação, fruto do seu relacionamento com Alexandre Mattoso. Grávida de seis meses, a apresentadora usou as redes sociais para se declarar ao amado e relatar um susto que passou.

Para o pai da minha filha. Algumas semanas são mais difíceis. Esta, particularmente, foi. Muita correria. Cansaço. Sono mudando. Problemas no mundo lá fora. Susto no mundo aqui de dentro. Senti umas dores estranhas, cólica... Mãe de primeira viagem, eu fiquei assustada! Mas, ainda bem, não era nada. Provavelmente, Dona Aurora se posicionando. Vamos entrar no sétimo mês! Acredita? Ela já está toda formada. Mas tem que esperar mais um pouco, garota! Estamos todos ansiosos, mas queremos você bem.

Em seguida, Michelle falou da importância de ser acolhida e cuidada neste período:

E entre esse tal de se segura daqui, apressa dali, a vida vem me mostrando a sorte de ter você ao meu lado, Alê. A jornada seria mais complicada sem você. Me sentir cuidada e acolhida, amada e até mimada tem sido fundamental nesse momento. Obrigada por ser colo, ouvido, abraço e sossego quando eu mais preciso. Eu não faço ideia de como vai ser a vida depois, mas o presente me mostra que tudo se ajeita com tempo, paciência e amor.