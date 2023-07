Eliezer e Viih Tube recebem chave da casa nova e comemoram: Compramos juntos para criar nossos filhos

22/07/2023 | 15:10



Eliezer e Viih Tube são só alegria! Neste sábado, dia 22, o casal revelou nas redes sociais que finalmente receberam a chave da casa nova, localizada na Granja Viana, em São Paulo.

Feliz da vida, Eliezer postou um clique em família, exibindo a chave, e comemorou muito:

Pegamos a chave da nossa casa nova! A casa que compramos juntos para criar NOSSOS FILHOS.

Em outra publicação, Eli confessou que estava refletindo muito sobre as bençãos de sua família:

Chego até ficar emocionado. Em pensar que começo do ano passado nem casa eu queria ter, e agora estou com minha mulher, minha filha, minha família linda com as chaves de uma casa dessa nas mãos. Muito obrigado meu Deus, eu me sinto muito guardado e amado e por isso, onde eu estiver e for eu vou levar o seu nome e todas as bençãos que foram feitas na minha vida, a começar pela minha filha.

Eli também explicou que a casa é a mesma que eles escolheram antes da Lua nascer, mas devido alguns problemas burocráticos demorou o processo de entrega:

Viih Tube também compartilhou um vídeo da casa e celebrou o momento tão especial:

É a casa que escolhemos e compramos juntos pensando em tudo o que queremos pra gente e nossos filhos. Representa um novo começo de era de gente suja de terra kkkkk isso porque a gente queria literalmente um lugar no meio da floresta. Pegamos as chaves desse lugar que pra gente é muito mais que só uma nova casa, é onde vamos ver nossa filha se sujar de terra, brincar na grama, aprender a andar, plantar na hortinha, aprender a nadar, crescer com a natureza e criar suas memórias de infância, o lugar onde vamos construir nossa família e deixar tudo com o nosso jeitinho!