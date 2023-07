Isis Valverde diz que não pretende voltar a fazer novelas por um bom tempo

22/07/2023 | 14:20



Isis Valverde abriu a caixinha de perguntas do Instagram , na última sexta-feira, 21, para que os fãs e seguidores pudessem matar algumas curiosidades. A atriz, que deixou a TV Globo em 2022, quando seu contrato com a emissora chegou ao fim, comentou sobre o trabalho em novelas. O último foi em Amor de Mãe, em 2019.

A artista disse que ficará sem aparecer nos folhetins por um bom tempo. "Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes", respondeu Isis, nos stories. Além de estar focada em projetos curtos, a atriz pretende alçar carreira internacional e conquistar mais visibilidade como modelo.

Isis ainda revelou que um filme do qual ela é protagonista deve estrear em setembro deste ano. As gravações foram finalizadas em 2022.

"Alguns (projetos) são só para o ano que vem e não vou falar esse ano ainda. Mas esse ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado, Ângela, que está concorrendo no prêmio de Gramado e vai estrear daqui a pouquinho. E vou gravar duas séries", contou a artista, acrescentando que os trabalhos devem acontecer em São Paulo.

Fim do contrato com a Globo

Isis Valverde informou, em agosto de 2022, que não renovaria contrato com a Globo. Ela estava na emissora há 17 anos. Na época, a atriz disse que sua saída era um "até breve", não um "adeus".

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim", falou.

"A Globo foi um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram 17 anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer", continuou Isis.

E finalizou: "Esse texto não é um adeus e, sim, um 'até breve'. As portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão! Assinado: Sua menina, Isis".