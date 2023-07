Suelen Gervásio teria destruído estúdio de produtor que pode ser pai da sua filha

22/07/2023 | 14:11



Eita! Parece que a história de Suelen Gervásio, Matuto e Vitão acaba de ganhar mais um capítulo. De acordo com Leo Dias, a modelo teria invadido e destruído todo o estúdio do produtor que pode ser pai da sua filha.

Em comunicado enviado ao colunista, a equipe de Matuto escreveu:

É com extremo lamento e pesar que as famílias de Victor e Vinícius [Matuto] comunicam a invasão e total depredação do estúdio de Vinícius no Rio de Janeiro, por Suelen Gervásio. Além do abalo emocional de todos os envolvidos na situação, imagine-se o impacto de gritos e depredação, movidas por raiva e descontrole, sobre a bebê no ventre da mãe, ouvindo e sentindo tudo.

Um dia após o ocorrido, o produtor postou um vídeo em suas redes sociais e pediu ajuda dos seus fãs para a reconstrução do local:

ESTAMOS BEM! Perdas e ganhos faz parte do processo de qualquer artista, e que isso sirva de aprendizado pra quem tá no ramo igual a gente.

Suelen ainda não se pronunciou sobre o assunto.