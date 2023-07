Carla Diaz teria terminado noivado com Felipe Becari, mas não apaga postagens das redes sociais

22/07/2023 | 14:10



Carla Diaz e Felipe Becari pareciam super apaixonados desde o início do relacionamento, que começou em 2021. Apenas cerca de um ano depois, o político decidiu pedir a amada em casamento, o que deixou os fãs da atriz muito animados e felizes.

Entretanto, recentemente, Felipe Becari virou assunto na web por conta de algumas polêmicas no mundo da política. Na ocasião, até a ex-BBB precisou se pronunciar e se defender de algumas acusações. Mas, ao que parece, ela não vai mais precisar se preocupar com isso.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o noivado acabou. Mas, a história não para por aí! Isso porque, Carla Diaz teria terminado o relacionamento após voltar de Nova York, nos Estados Unidos.

Entretanto, ainda de acordo com a jornalista, alguns amigos próximos do casal - ou ex-casal - acreditam que eles podem se reconciliar. Isso porque, apesar dos boatos e da relação tensa e distante, através das redes sociais, Carla e Felipe ainda se seguem no Instagram e não apagaram nenhuma postagem.